Instagram добавил новые вкладки на главную страницу и переместил лайки

Источник фото: Instagram.com

Новая вкладка Reels предназначена для поиска коротких и забавных видео. Shop — страница для покупок различных товаров, представленных в Instagram. Оплата проводится через Facebook Pay.

По словам Моссери, к изменениям главной страницы Instagram разработчиков подтолкнула пандемия. Когда большая часть мира ушла на самоизоляцию, то популярность формата коротких и смешных роликов на платформе значительно выросла. Также увеличилось и количество покупок в интернете. При этом чаще всего пользователи обращаются за советами, какие вещи лучше приобрести к своим любимым блогерам.

«Мы впервые запустили Reels несколько месяцев назад — и мы уже видели потрясающие ролики от создателей. Теперь мы разворачиваем эту вкладку для всех, чтобы каждый смог поделиться своим творчеством со всем миром», — заявил Моссери.

Он подчеркнул, что Instagram давно не обновлял свой главный экран. Но при этом внешний мир пользователей уже изменился, и сейчас многие сами создают культуру и наслаждаются своим творчеством. Сервис не хочет оставаться в стороне и становиться неактуальным, поэтому он тоже меняется, но остается верным главной ценности — простоте.