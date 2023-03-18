18 марта 2023, 14:51
Вкладчики смогут обращаться за страховой выплатой через «Госуслуги»
Президент Путин подписал закон о страховке по вкладам онлайн
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность клиентам лопнувших банков подавать заявки на выплату страхового возмещения по вкладам дистанционно. Это можно будет сделать в том числе через портал госуслуг. Закон опубликовали на официальном портале правовой информации.
Раньше, чтобы получить компенсацию, вкладчики должны были лично обращаться в Агентство по страхованию вкладов или в банк. Новый закон предусматривает подачу заявления в электронной форме.
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При обращении клиента банка подключается единая система идентификации и аутентификации.
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Речь идет о фамилии, имени, отчестве, серии и номере паспорта, страховом номере индивидуального лицевого счета для физических лиц. Для юридических — об организационно-правовой форме, идентификационном номере налогоплательщика и адресе.
Ранее финансовый эксперт Мария Татаринцева раскрыла, как выгодно открыть вклад в 2023 году.
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