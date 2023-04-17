Общество 17 апреля 2023, 19:08 VK запустит цифровые путешествия по Новой Третьяковке VK и Третьяковская галерея запускают интерактивный проект «Место встречи с искусством» РИА «Новости»

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VK запускает совместный с Третьяковской галереей проект «Место встречи с искусством», который позволит всем желающим узнать о шедеврах Новой Третьяковки из постоянной экспозиции музея. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Отправиться в digital-путешествие можно в сообществе галереи во «ВКонтакте» — достаточно перейти в сообщения и написать слово «Привет» для активации виртуального проводника. Пользователям предложат на выбор два маршрута — интерактивный и онлайн. Чтобы пройти первый из них, который доступен только при посещении галереи, нужно отсканировать камерой «ВКонтакте» QR-код в фотозоне или зоне входа в экспозицию в здании Новой Третьяковки.

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При прохождении онлайн-маршрута посетители смогут увидеть серию коротких роликов об 11 шедеврах XX века. Причем будет доступен не только просмотр полотен, пользователи также смогут послушать интересные факты о картинах и «прочувствовать их в формате 360» через музыку, digital-коммуникацию и даже стикеры.

Третьяковская галерея летом запустит курс лекций о московских коллекционерах. Его подготовит специальная рабочая группа, выступления искусствоведов можно будет послушать в главном лекционном зале, расположенном в Лаврушинском переулке.