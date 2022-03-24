VK Видео запускает приложение для Smart TV

VK Видео выходит на все самые востребованные платформы — собственное приложение видеоплатформы теперь можно скачать в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV. В ближайшее время оценить возможности приложения также смогут владельцы устройств Apple TV. Пользователи смарт-телевизоров получают доступ ко всем технологиям VK Видео: быстрый первый кадр, автокачество с адаптацией под сетевые условия, поддержка Full HD и 4К.

Владельцам умных устройств доступна широкая библиотека видеороликов: длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», полупрофессиональный и пользовательский контент — в рекомендациях и подборках. Открывать больше новых и интересных видео и получать персонализированный контент поможет интеллектуальная система рекомендаций. В приложении есть удобная авторизация через VK ID по QR-коду.

Приложение VK Видео оптимизировано для быстрого старта видеороликов: отклик на действия пользователя и полная загрузка видео происходит до двух раз быстрее, чем на других популярных видеоплатформах. Этого удалось добиться благодаря собственным разработкам технической команды и использованию легковесных программных решений, направленных на высокую производительность и оптимизацию работы с сетью.

Собственное приложение для Smart TV позволит VK Видео охватить все возможные ситуации потребления контента. Видеоплатформа становится ближе к пользователям — рынок Smart TV в России растёт, а вместе с ним и число зрителей, которые смотрят контент на таких устройствах. А чтобы посмотреть видео на Smart TV, не обязательна регистрация в социальной сети: VK Видео открыла видеовитрину для зрителей всего интернета.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте и VK Видео:

«Мы анонсировали отдельное приложение для Smart TV ещё на презентации нашей платформы осенью 2021 года и теперь наконец готовы показать его всем пользователям. Это наш ответ на запрос аудитории: всё больше людей предпочитают смотреть контент на большом экране».

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте и VK Видео:

«Технологии платформы обеспечивают высокое качество воспроизведения видео вплоть до 4К, а значит, зрителям будет максимально комфортно смотреть на телевизоре миллиарды единиц профессионального и UGС-контента. Мы постарались максимально облегчить архитектуру приложения: за счёт минимизации передачи служебных данных по сети пользователям не нужно ждать лишние секунды, чтобы получить доступ к видео. Мы доставляем контент до аудитории на максимально возможном числе устройств — приложения VK Видео скоро появятся на всех самых популярных платформах Smart TV».

На фоне роста интереса к видео, ВКонтакте тестирует разные варианты доставки контента пользователям. Соцсеть запустила новую тематическую ленту «Видео» — нейросети покажут персонализированную подборку видеоконтента из многомиллионной библиотеки VK Видео на основе интересов каждого пользователя. Новая лента формируется на основе интеллектуальной системы рекомендаций, которая учитывает активность пользователя — лайки, комментарии, репосты видео. Ленту «Видео» можно найти на главной странице мобильного приложения ВКонтакте, рядом с вкладкой «Актуальное».

ВКонтакте фиксирует рекордные показатели активности на платформе, пользователи смотрят и публикуют больше видеоконтента. За последние недели на 40% выросло число просмотров видео ВКонтакте, в два раза — загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах». 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 715 млн просмотров клипов в сутки. Это происходит за счёт прихода новых авторов с других платформ и роста активности контентмейкеров, которые уже давно представлены на площадке.