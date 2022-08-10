Платформа стала главным партнёром 11-го фестиваля независимого короткометражного кино KONIK, который пройдёт с 10 по 14 августа в Москве. Целый месяц пользователи VK Видео смогут смотреть эксклюзивный контентфестивальной программы — лучшие фильмы молодых и заслуженных авторов, а также паблик-токи с участниками показов. Кроме того, в рамках фестиваля видеоплатформа отметит самый впечатляющий старт карьеры и вручит специальный приз в номинации «Лучший дебют в кино». Победитель получит сертификат на курсы по режиссёрскому мастерству от платформы онлайн-образования Skillbox.

За программой фестиваля и эксклюзивными премьерами можно следить в официальных сообществах KONIK ВКонтакте и Одноклассниках. Пользователи смогут посмотреть 50 картин — это отмеченные жюри работы конкурсной программы этого года и лучшие фильмы прошлых лет. Среди фильмов, которые покажет VK Видео, философская трагикомедия «Переаттестация» с Сергеем Буруновым, Светланой Камыниной и Машей Миногаровой, мелодрама о семейных отношениях «Моя мама не самая лучшая» и фантастическая новелла «Курчатов» по мотивам рассказа Айзека Азимова. Кроме того, на платформе можно будет увидеть публичные дискуссии с экспертами киноиндустрии. Участники обсудят, что такое кино о зумерах и есть ли в этом жанре стоп-темы, как онлайн-сериалы могут стать ещё одним шагом к цифровым метавселенным и кто победит в схватке за зрителя между традиционными и онлайн-площадками.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте и VK Видео:

«Наши ресурсы всегда были той площадкой, на которой рождались новые звёзды, а молодые авторы находили свою аудиторию. Поэтому мы решили отметить самых перспективных начинающих режиссёров, которые представят свои работы на фестивале. Мы хотим открыть талантливым авторам путь в большой кинематограф, дать им доступ к широкому кругу зрителей и познакомить наших пользователей с новыми самобытными короткометражками. VK Видео станет единственной онлайн-площадкой, где можно посмотреть самые заметные работы фестиваля KONIK, которые обещают стать настоящей классикой».

Фестиваль короткометражного игрового кино KONIK даёт возможность молодым и заслуженным кинематографистам представить свой взгляд на мир в формате короткого метра зрителям и профессиональному жюри. Показы пройдут на открытых площадках: это кинотеатр «Москино Музеон», летний кинотеатр в Саду им. Баумана, кинотеатр «Москино Фили», кинотеатр «Москино Сокольники», Зелёный театр ПКиО «Бабушкинский», амфитеатр парка «Ангарские пруды», «Этнографическая деревня Бибирево». С программой фестиваля гости могут ознакомиться на сайте kinofestkonik.com, а также на сайтах площадок.

В состав жюри в этом году вошли режиссёр Пётр Буслов, актёр Кирилл Гребенщиков, кинопродюсер Дмитрий Рудовский, кинооператор Шандор Беркеши и художник-постановщик Сергей Февралёв. Они определят победителей в 9 номинациях. Для основной конкурсной программы обработано более 300 заявок. Среди конкурсантов — картины с участием Данилы Козловского, Дениса Шведова, Надежды Михалковой, Павла Деревянко, Яна Цапника, Ивана Бычкова, Наталии Медведевой и других.

Ранее ВКонтакте провела собственный фестиваль независимых фильмов «Кино в кино». Зрители в 20 городах России могли получить билеты на закрытые показы недавно вышедших картин, позитивно отмеченных критиками. Инициатива соцсети призвана поддержать кинопрокатчиков и показать зрителям качественные независимые картины, на которые также стоит обратить внимание, помимо громких премьер.