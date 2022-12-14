Общество 14 декабря 2022, 14:36 VK устроит новогоднее шоу 28 декабря Новогоднее шоу «VK под шубой» пройдет в сообществе VK Музыка 28 декабря "ВКонтакте"

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Праздничное шоу «VK под шубой» начнется в 20:23 28 декабря в официальном сообществе VK Музыка в соцсети «ВКонтакте». Представление объединит самых ярких представителей российской сцены и удивит зрителей необычными дуэтами.

Участники — Клава Кока, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, 10AGE, The Hatters, Andro, IOWA, ELMAN, escape, Konfuz, NЮ, RASA и Тося Чайкина. Они исполнят новые версии новогодних хитов вместе с другими известными представителями эстрады, имена которых пока держат в секрете.

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В VK Музыке в этот же день выйдет полноценный праздничный альбом со студийными записями всех 12 треков шоу. Первый — новая версия песни «Звенит январская вьюга» от Валерии и The Hatters — уже доступен в сообществе. Остальные 11 появятся там в день шоу.

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«VK — традиционно место встречи Нового года, и в этот мы подарим пользователям яркое и стильное шоу. <…> Новые версии старых хитов можно будет не только оценить во время просмотра, но и послушать в любое удобное время», — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Альбом спродюсировала и записала команда VK Records. Уникальный сборник объединит песни в стиле диско, фанк и R’n’B. Все треки звучат очень стильно и обязательно подарят слушателям новогоднее настроение.

Как отметил СЕО VK Records Виктор Абрамов, благодаря артистам и команде VK привычные треки обрели новое звучание. В записи приняли участие 24 популярных артиста, и «в итоге получилось 12 абсолютно неожиданных дуэтов».

Кстати, в шоу «VK под шубой» примут участие и популярные блогеры. Среди них anastasyiaqueen, Диана Астер, Арина Данилова, НЕМИЛА, Barbiesleepy, Герберы, Владимир Зуев, Маша Нарциссизм, DIVINEBOYYYY, КАЙ, Лиза Барашик, Maitrei, ponyatowskiy, Валя Денисов, Prudnikov, СОЯ и tatyana_duka.