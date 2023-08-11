Общество 11 августа 2023, 11:23 VK уйдет с Лондонской биржи и переедет в Россию VK перерегистрирует юрлицо с Британских Виргинских островов в Россию РИА «Новости»

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Акционеры и совет директоров VK решили перерегистрировать юрлицо — компания прекратит работу на Британских Виргинских островах и продолжит ее в России, в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

После госрегистрации в России VK станет «Международной компанией публичным акционерным обществом „ВК“ (МКПАО „ВК“)». Члены совета директоров сохранят свои места.

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Компания уже утвердила устав, который вступит в силу с момента государственной регистрации в качестве МКПАО.

Также VK анонсировала делистинг своих бумаг с Лондонской фондовой биржи (исключение своих ценных бумаг из котировального списка биржи). Решение отчасти связано с тем, что большинство активов компании находятся в России, а теперь ее и перерегистрируют в РФ. В британское управление по финансовому регулированию и надзору направят уведомление о прекращении листинга с 11 сентября 2023 года. При этом компания намерена сохранить листинг на Московской бирже.