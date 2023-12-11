Общество 11 декабря 2023, 14:51 VK проведет трансляцию соревнований по спортивному программированию VK покажет трансляции соревнований ICPC NEF для студентов РИА «Новости»

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VK 11–13 декабря проведет онлайн-трансляцию Northern Eurasia Finals — финальных состязаний по спортивному программированию в Северном Евразийском регионе за выход на ICPC. Сильнейшие программисты в прямом эфире поборются за путевки на главную олимпиаду по программированию для студентов. Подробности сообщили в пресс-службе крупнейшей российской социальной сети.

NEF пройдет на четырех площадках в России, Казахстане и Грузии. Всего выступят примерно 300 команд, уже прошедших отбор. VK в режиме реального времени проведет трансляцию из Санкт-Петербурга, где будут состязаться 180 команд.

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Зрители смогут с головой окунуться в мир спортивного программирования, наблюдая за соревнованиями, а также увидят профессиональный разбор стратегий от экспертов.

Для участников также подготовлены специальные задания от VK. Лучшей команде по итогам NEF компания VK оплатит поездку на финал ICPC в 2024 году. пресс-служба VK

Параллельно с NEF в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию. Ее тоже покажут в прямом эфире.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова отметила, что участники соревнований не только попробуют свои силы, но и приобретут важные навыки для работы в IT-сфере.

Мы рады поддержать проведение таких масштабных интеллектуальных состязаний как NEF и ВКОШП, подобные события дают возможность вдохновить молодежь на развитие в мире технологий. Анна Степанова

VK поддерживает не только студентов, но и самозанятых Подмосковья. Ранее бизнесменам региона предложили воспользоваться площадкой «VK Реклама». Новая платформа предназначена для быстрого запуска и ведения в рекламном кабинете своей стратегии продвижения.