11 декабря 2023, 14:51
VK проведет трансляцию соревнований по спортивному программированию
VK покажет трансляции соревнований ICPC NEF для студентов
VK 11–13 декабря проведет онлайн-трансляцию Northern Eurasia Finals — финальных состязаний по спортивному программированию в Северном Евразийском регионе за выход на ICPC. Сильнейшие программисты в прямом эфире поборются за путевки на главную олимпиаду по программированию для студентов. Подробности сообщили в пресс-службе крупнейшей российской социальной сети.
NEF пройдет на четырех площадках в России, Казахстане и Грузии. Всего выступят примерно 300 команд, уже прошедших отбор. VK в режиме реального времени проведет трансляцию из Санкт-Петербурга, где будут состязаться 180 команд.
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Зрители смогут с головой окунуться в мир спортивного программирования, наблюдая за соревнованиями, а также увидят профессиональный разбор стратегий от экспертов.
Для участников также подготовлены специальные задания от VK. Лучшей команде по итогам NEF компания VK оплатит поездку на финал ICPC в 2024 году.
пресс-служба VK
Параллельно с NEF в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию. Ее тоже покажут в прямом эфире.
Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова отметила, что участники соревнований не только попробуют свои силы, но и приобретут важные навыки для работы в IT-сфере.
Мы рады поддержать проведение таких масштабных интеллектуальных состязаний как NEF и ВКОШП, подобные события дают возможность вдохновить молодежь на развитие в мире технологий.
Анна Степанова
VK поддерживает не только студентов, но и самозанятых Подмосковья. Ранее бизнесменам региона предложили воспользоваться площадкой «VK Реклама». Новая платформа предназначена для быстрого запуска и ведения в рекламном кабинете своей стратегии продвижения.
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