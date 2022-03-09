«ВКонтакте» поддержит авторов на 100%. Они получат всю выручку от рекламы

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров. Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации. Об этом рассказала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

«ВКонтакте» обещает поддержать профессиональных авторов и отдать им 100% их рекламных доходов за месяц до 10 апреля. Блогеры смогут получить деньги от партнерской программы, маркет-платформ, монетизации видео и VK Donut.

Марина Краснова, объяснила, что программа поддержки позволит «авторам качественного профессионального контента еще активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией». За месяц — до 10 апреля — авторы смогут заработать порядка 600 миллионов рублей.

По данным «ВКонтакте», авторы соцсети ежегодно публикуют более 5,6 миллиардов единиц контента — это записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, аудио- и видеоматериалы, а также истории.

Для авторов и групп соцсеть развивает экосистему инструментов — ленты новостей и рекомендаций, партнерская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многие другие сервисы.