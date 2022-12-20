Общество 20 декабря 2022, 15:51 VK отметит Новый год серией лекций звездных спикеров РИА «Новости»

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Зимние праздники соцсеть «ВКонтакте» отметит серией увлекательных лекций. Спикерами площадки «VK Место встречи идей» станут Александра Скрипченко, Алексей Столяров, Антон Пинский, Ольга Свиблова, Михаил Лабковский, Наталья Зубарева, Ольга Бузова, MIA BOYKA и ELMAN. Они дадут пользователям советы на все случаи жизни.

«ВКонтакте»

Ольга Бузова раскроет, почему чуть не бросила школу. Михаил Лабковский расскажет о тайнах, которые скрывает черный цвет.

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Среди тем выступлений — здоровье, успех и карьерный рост, путешествия личные отношения. В рамках масштабного новогоднего проекта пользователи смогут бесплатно посмотреть девять лекций, затрагивающих все разнообразие тем, от искусства до спорта.

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Выпуски опубликуют в сообществе «ВКонтакте с авторами» 26 декабря, 3 и 7 января. Спикеры откровенно поделятся планами на новый год.

«Вместе с командой VK мы подготовили пользователям „ВКонтакте“ еще один новогодний сюрприз — проект „VK Место встречи идей“, объединивший девять познавательных лекций от девяти звездных спикеров самой разной величины и специализации», — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Он уточнил, что секретами гармонии в отношениях поделится Михаил Лабковский, правилами ЗОЖ — Наталья Зубарева, а успеха — Ольга Бузова.

Константин Сидорков выразил уверенность, что проект поможет пользователям и авторам социальной сети узнать много нового, вдохновиться историями спикеров и сформировать личный список целей на 2023 год.

«VK Место встречи идей» — один из новогодних проектов от VK. Соцсеть также запустила серию онлайн-викторин «VK Квиз». Новогоднее шоу «VK под шубой» состоится 28 декабря. Оно объединит самых ярких представителей российской сцены и заинтригует зрителей необычными дуэтами.