VK купила Delivery Club и «Дзен»

VK объявила о приобретении сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Также компания стала владельцем «Дзена» и «Новостей». Об этом сказано в распространенных ею пресс-релизах.

«VK объявляет о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников „О2О Холдинг“», — указано в сообщении.

Закрыть сделку планируется до конца 2022 года, после получения «ряда регуляторных одобрений». VK и «Сбер» остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях.

Согласно документам, подписанным VK и «Яндексом», VK станет собственником контентных платформ «Дзен» и «Новости» и в дальнейшем передаст Delivery Club «Яндексу». После закрытия сделки, которое также намечено на 2022 год, VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов «Дзен» и «Новости».

Они станут доступны на портале dzen.ru, где также разместят другие сервисы и поисковую строку «Яндекса». «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов, а пользователи смогут выбирать, где им удобнее читать контент: на портале dzen.ru с десктопной версии или в мобильном приложении «Дзена».

Гендиректор VK Владимир Кириенко отметил, что создание и развитие комфортных для пользователей контентных сервисов — основная стратегическая задача компании.

«„Дзен“ — уникальная и популярная среди миллионов людей платформа, один из лидеров рынка, имеющий огромный потенциал развития. В результате интеграции с VK для авторов „Дзена“ откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента», — рассказал Кириенко.