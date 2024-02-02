Общество 02 февраля 2024, 13:00 VK Fest расширит географию в 2024 году VK Fest в 2024 году пройдет в пяти российских городах Пресс-служба VK Fest

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В 2024 году VK Fest расширит свою географию и пройдет в пяти города. В Уфе и Красноярске он состоится впервые, сообщили организаторы мероприятия.

«На VK Fest 2023 мы увидели, какой большой популярностью наш фестиваль пользовался на Дальнем Востоке и в Западной Сибири: гости выкупали все билеты за несколько дней до события», — подчеркнула руководитель VK Fest Зоя Новикова.

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Именно поэтому организаторы приняли решение расширить географию VK Fest, чтобы жители Восточной Сибири и Приуралья тоже могли встретиться с любимыми артистами, блогерами и спикерами.

Пресс-служба VK Fest

В этом году фестиваль будет проходить с 1 июня по 14 июля. Событие объединит пять городов — Уфу, Красноярск, Сириус (Сочи), Санкт-Петербург и Москву.

Площадки проведения фестиваля огласят позднее, но даты проведения уже известны: 1 июня VK Fest состоится в Уфе, 8 июня — в Красноярске, 15 июня — в Сириусе (Сочи), 29–30 июня — в Санкт-Петербурге, 13–14 июля — в Москве.

Билеты доступны на официальном сайте vkfest.ru. Сейчас их можно приобрести по самой низкой цене, отметили организаторы.

Пресс-служба VK Fest

Отдельно они обратили внимание, что авторы разных мастер-классов и активностей, которые хотят попасть в программу VK Fest 2024, могут подать их по ссылке. Заявки принимаются до 1 апреля.

В прошлом году VK Fest длился месяц. Общая его продолжительность составила 66 часов. Мероприятие впервые прошло в пяти городах и объединило свыше 200 тысяч человек. Онлайн-трансляции фестиваля собрали 34 миллионов просмотров.

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