Общество 18 февраля 2023, 12:30 VK Fest 2023 станет крупнейшим фестивалем в России VK Fest 2023 пройдет в пяти городах России РИА «Новости»

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Развлекательное шоу VK Fest в 2023 году пройдет на территории пяти городов России, став крупнейшим фестивалем в стране. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Фестиваль стартует 17 июня во Владивостоке, неделю спустя шоу проведут в Новосибирске. Жители Санкт-Петербурга смогут посетить мероприятие 1 и 2 июля, а поклонники в Сочи — 8 июля. Закрытие фестиваля состоится 15 и 16 июля в Москве.

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Гости шоу смогут встретиться с любимыми спикерами, блогерами и артистами, а также принять участие в активностях, предложенных организаторами.

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Директор событийных и музыкальных проектов VK Константин Сидорков отметил, что фестиваль станет культовым местом встречи актеров, спортсменов, музыкантов и блогеров.

«Теперь мы надеемся завоевать сердца Дальнего Востока и Сибири. Сотни тысяч людей почувствуют неповторимый вайб нашего фестиваля», — сказал он.

В 2022 году VK Fest прошел одновременно в трех городах и собрал рекордные 175 тысяч гостей. Участниками музыкальной программы стали Баста, «Руки вверх!», The Hatters, Мари Краймбрери, «Звери» и другие.