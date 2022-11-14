14 ноября 2022, 14:55
Вязаными носками для участников СВО торговали на рынке в Орле
«Подъем»: полиция Орла проверяет сообщение о продаже гуманитарной помощи на рынке
В Орле пенсионерка рассказала, что вязала теплые носки солдатам на передовой и отдавала их в пункт приема гуманитарной помощи на рынке, а потом увидела, как ими торгуют там же на прилавках. В результате женщине стало плохо, и она вызвала скорую, уже благодаря фельдшерам история получила огласку. Об этом сообщило интернет-издание «Подъем».
Мэрия Орла уже обратились в полицию, но пока не может подтвердить подлинность этой истории. Контакты женщины фельдшер не предоставил, сославшись на ее плохое самочувствие.
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«Она отнесла носки в пункт сбора на Южном рынке, где потом эти носки и увидела в продаже. Администрация Орла не имеет никакого отношения к этому пункта сбора. Это, видимо, руководство рынка <…> Это будут уже разбираться правоохранительные органы, в которые мы обратились», — сказали в мэрии.
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Ранее Госдума одобрила освобождение от страховых взносов и налога на доходы физических лиц материальную помощь мобилизованным. Дело в том, что денежное довольствие в 195 тысяч рублей подлежит налогообложению.
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