Общество 14 ноября 2022, 14:55 Вязаными носками для участников СВО торговали на рынке в Орле «Подъем»: полиция Орла проверяет сообщение о продаже гуманитарной помощи на рынке freepik

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В Орле пенсионерка рассказала, что вязала теплые носки солдатам на передовой и отдавала их в пункт приема гуманитарной помощи на рынке, а потом увидела, как ими торгуют там же на прилавках. В результате женщине стало плохо, и она вызвала скорую, уже благодаря фельдшерам история получила огласку. Об этом сообщило интернет-издание «Подъем».

Мэрия Орла уже обратились в полицию, но пока не может подтвердить подлинность этой истории. Контакты женщины фельдшер не предоставил, сославшись на ее плохое самочувствие.

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«Она отнесла носки в пункт сбора на Южном рынке, где потом эти носки и увидела в продаже. Администрация Орла не имеет никакого отношения к этому пункта сбора. Это, видимо, руководство рынка <…> Это будут уже разбираться правоохранительные органы, в которые мы обратились», — сказали в мэрии.

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Ранее Госдума одобрила освобождение от страховых взносов и налога на доходы физических лиц материальную помощь мобилизованным. Дело в том, что денежное довольствие в 195 тысяч рублей подлежит налогообложению.