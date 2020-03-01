Вятские депутаты разрешили себе голосовать за Конституцию с Канар

Депутаты Кировского областного законодательного собрания смогут по экстренным поводам голосовать дистанционно. Отдать свой голос из любой точи мира они смогут по поводу федеральных законов, а также по поводу поправок в Конституцию. Принимать областные законы в удаленном режиме не разрешили.

«Отдыхает кто-то на Канарах или во Вьетнаме и хочет проголосовать. А мы его лишаем этой возможности. Вопрос: почему? Поэтому это экстренная ситуация — взять гаджет и проголосовать», — заявил глава областного заксобрания Юрий Балыбердин. Его слова привело издание «Подъем».

Балыбердин отдельно подчеркнул, что дистанционно нельзя будет принимать областные законы. Принятая по поводу удаленного голосования поправка относится только к решениям по изменениям в Конституцию и проектам федеральных конституционных законов.

Изменения в регламент, которые позволяют депутатам голосовать дистанционно, приняли в законодательном собрании Кировской области 20 февраля. Проект представил на пленарном заседании Юрий Балыбердин. Он неоднократно подчеркивал, что голосовать заочно депутаты будут лишь «в экстренных случаях». Теперь оказалось, что к «экстренным» относятся путешествия по миру и отпуска.