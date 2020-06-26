Вячеслав Петкун из «Танцев минус» отпразднует день рождения в Подмосковье

Певец отпразднует 51 год со своей семьей в Подмосковье. Ранее исполнитель был очень популярен, сейчас же он ушел от медийности и редко общается с прессой. Однако друзья и родственники уговорили его завести блог в Instagram. Но он считает, что все делает неверно с точки зрения продвижения.

«Спасибо большое за поздравление. В кругу семьи отпраздную. С детьми, с женой. Я сейчас в доме в Подмосковье. Вот здесь и буду праздновать. Кто уже поздравил, не скажу», — заявил исполнитель.