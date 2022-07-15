Вячеслав Квон рассказал о главном преимуществе Артемовского городского округа

По словам главы Артемовского городского округа Вячеслава Квона, соседство с краевым центром Приморья является очень выгодным. Об этом написал zr.media.

Квон выразил уверенность, что, несмотря на соседство с Владивостоком, Артемовский городской округ нисколько не проигрывает столице края. Главным достоинством Артема является то, что он не перегружен транспортом и многоэтажными зданиями. На данный момент есть много примеров того, как люди улучшили свои жилищные условия, переехав из Владивостока в Артем. Тут имеются хорошие предпосылки для развития ИЖС. Задача региона — создать условия для комфортной жизни горожан.

Квон отметил, что развитая транспортная инфраструктура позволяет жить в Артеме, а на работу ездить во Владивосток. В качестве примера он привел ярмарку вакансий в Школе медицины Дальневосточного федерального университета. Впервые Артем стал популярным среди выпускников и в этом году сюда прибывает большое количество молодых врачей. Благодаря этому есть надежда на преодоление дефицита специалистов в медицине.

Квон отметил, что для молодежи сейчас важны условия работы и зарплата, а также условия, в которых они будут отдыхать. На сегодняшний день здесь средняя зарплата составляет свыше 56 тысяч рублей в месяц. При этом постепенно обустраиваются общественные территории с современным подходом.