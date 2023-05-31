Общество

31 мая 2023, 16:23

Визовый центр генконсульства Германии закроется в Петербурге

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С 1 июня в Петербурге перестанет работать визовый центр генерального консульства ФРГ. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на источник.

Ранее СМИ сообщали, что из Петербурга выслали трех сотрудников дипмиссии: секретарей-архивистов Штефани Ланденбергер и Вольфганга Антониуса Котуллы, вице-консула Адрианы Эверс.

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Причиной высылки называют ответные меры МИД РФ на недружественные действия Германии.

Германия

Санкт-Петербург

МИД РФ

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