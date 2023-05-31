31 мая 2023, 16:23
Визовый центр генконсульства Германии закроется в Петербурге
С 1 июня в Петербурге перестанет работать визовый центр генерального консульства ФРГ. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на источник.
Ранее СМИ сообщали, что из Петербурга выслали трех сотрудников дипмиссии: секретарей-архивистов Штефани Ланденбергер и Вольфганга Антониуса Котуллы, вице-консула Адрианы Эверс.
Реклама
Причиной высылки называют ответные меры МИД РФ на недружественные действия Германии.
Германия
Санкт-Петербург
МИД РФ
Реклама
Реклама