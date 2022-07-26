Визовый режим могут упростить между Россией и 18 странами

Министерство иностранных дел России ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — сообщил Волынкин.

Переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки, Карибского бассейна, Малайзией, Китаем и Гонконгом. Проект двустороннего соглашения с властями Малайзии находится в стадии согласования. С Китаем идут переговоры по усовершенствованию соглашения, отметил Волынкин. С Гонконгом прорабатывается вопрос об увеличении срока безвизовых поездок. Для иностранных граждан для въезда в Россию созданы весьма благоприятные условия, подчеркнул дипломат.