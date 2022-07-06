Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Томск. В ходе визита глава надзорного ведомства посетил Мемориал боевой и трудовой славы и отдал дань памяти сибирякам — участникам Великой Отечественной войны, возложив венок к Вечному огню.

В рамках рабочей поездки Игорь Краснов провел личный прием граждан. Жители Томской области, представители общественных движений и организаций обратились к главе ведомства за защитой нарушенных прав. Проблемы, с которыми граждане пришли к генпрокурору, в частности, касались переселения из аварийного жилья, строительства объектов социальной инфраструктуры, оказания услуг в сфере ЖКХ.

Краснов принял порядка 20 человек. Жители наиболее отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Томской области обратились к нему по видеосвязи.

Среди прочих был 16-летний подросток, который вместе с семьей в марте этого года прибыл в Томскую область из Мариуполя. Свидетельство о среднем образовании школьника хранилось в образовательной организации. В результате пожара в школе подлинник документа был уничтожен. Мама мальчика рассказала о его планах продолжить обучение в Томском механико-технологическом техникуме и попросила главу надзорного ведомства оказать содействие в восстановлении необходимого для поступления в образовательное учреждение документа.

Игорь Краснов подчеркнул, что поддержка граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской Народных Республик, в экстренном порядке прибывших на территорию Российской Федерации, — важная гуманитарная задача.

«Поручаю прокурору области оказать всю возможную помощь в зачислении ребенка в образовательное учреждение», — подытожил он.

Также состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации с представителями бизнес-сообщества, на которой обсуждались актуальные вопросы развития предпринимательской деятельности в регионе в новых экономических реалиях.

В завершение рабочего визита Игорь Краснов встретится с коллективом прокуратуры Томской области.