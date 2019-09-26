Визитная карточка Одинцовского округа. Кондитерская фабрика «Коркунов» отметила 20-летие

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил кондитерскую фабрику «Коркунов» с 20-летним юбилеем. Ее основали в 1997 году, а первые шоколадные конфеты сошли с производственной линии в 1999 году. Сегодня на предприятии трудятся более 300 сотрудников.

По словам главы муниципалитета, фабрика является значимым предприятием для региона.

«Я думаю, это визитная карточка Подмосковья и Одинцовского городского округа. Этот бренд знают во всем мире — о том, что вы производите. Это пользуется огромной популярностью в Москве и России», — подчеркнул Андрей Иванов.

Кроме того, главе провели экскурсию по фабрике. Показали, как продукт изготавливают, сортируют и упаковывают. Помимо масштабного шоколадного производства, на предприятии в Больших Вяземах есть цех по производству конфет ручной работы, где изготавливаются эксклюзивные лакомства.

Источник фото: Анна Пряхина

«За последнее время у нас наладился выпуск сезонной продукции в новом ассортименте, а также был запущен абсолютно новый для российского рынка продукт — это шоколадные плитки М&М. Фабрика планирует расширяться, планирует развивать ассортимент», — отметил заместитель директора по корпоративным отношениям сегмента «Кондитерские изделия» Александр Зобков.

На фабрике применяют процедуру сенсорного тестирования. Только после положительного заключения специалистов партию допускают к упаковке и последующим отгрузкам в магазины.