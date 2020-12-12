Визитку Путина и его фото с Кучмой выставили на продажу в Сети

В интернете опубликовали объявления о продаже визитки Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга и совместное фото российского лидера с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. На снимке есть автографы. За каждый лот продавцы просят 500 тысяч рублей.

Владелец визитки рассказал РИА «Новости», что решил продать ее, потому что увидел похожее объявление и цену, которую просили за другую карточку Путина. Он согласен уступить, но все будет зависеть от интереса, который проявят потенциальные покупатели.

Другой лот — фотография Путина с Кучмой на борту корабля. На ней есть автографы обоих. Как пояснила продавец, эта карточка досталась ее мужу, когда он служил на флагмане Черноморского флота России — крейсере «Москва». Путин и Кучма побывали на корабле в 2001 году.

«Стоимость оправданна. Наверное, не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале», — подчеркнула собеседница.

На этой неделе аналогичную визитку лидера Российского государства выставили на продажу на Avito за 550 тысяч рублей.