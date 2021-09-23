Вопросы противодействия международной преступности обсудил с коллегами Генпрокурор России во время визита в Казахстан

Несколько встреч с зарубежными коллегами провел Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе визита в Казахстан. В ходе бесед главы ведомств обсудили вопросы противодействия международной преступности и совместную работу по противостоянию вызовам, которые стоят перед странами.

Игорь Краснов призвал генерального прокурора Казахстана Гизата Нурдаулетова объединить усилия по защите детей от негативного влияния, через интернет. Второй важной проблемой генеральный прокурор России назвал возможность проникновения на территорию СНГ радикальных боевиков с территории Афганистана.

Борьба с коррупцией и сотрудничества в сфере этой проблемы стала темой встречи Игоря Краснова с прокурором Молдавии Александром Стояногло. Кибербезопасность и противодействие хакерам, создающим вирусы-вымогатели обсудил Генпрокурор России с азербайджанским коллегой Камраном Алиевым.

Сотрудничество между главными надзорными ведомствами разных страны стало темой разговора Игоря Краснова и президента Международной ассоциации прокуроров Чхоля-Кю Хвана.

Среди основных проблем, стоящих перед прокурорами Игорь Краснов выделил борьбу с киберпреступностью, включая криминальный оборот криптовалюты, негативное воздействие на молодежь, вовлечение в деструктивные сообщества. Также он отметил важность сотрудничества по отслеживанию поддельных лекарств и легализации преступных доходов.

Последней встречей Генпрокурора России стали трехсторонние переговоры с главами азербайджанского и армянского ведомств Камраном Алиевым и Артуром Давтяном. На повестку стороны вынесли вопрос о стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе за последние девять месяцев.

Участники встречи подтвердили ранее достигнутую договоренность о необходимости продолжения контактов для предотвращения дальнейшей напряженности.