Общество 01 августа 2023, 18:01 Визит в ресторан в плавках в Абхазии приведет к штрафу в шесть тысяч рублей Увеличенный в 20 раз штраф за появление на улице в купальнике начал действовать в Абхазии Unsplash

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В Абхазии вступило в силу решение о двадцатикратном увеличении штрафа за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде. Нарушителям придется заплатить шесть тысяч рублей, а не 300 рублей, как раньше, сообщил ТАСС.

«У нас [на набережных] ходят пешие патрули, одной из их задач является выявить [нарушения], вызвать опергруппу из числа сотрудников [ОВД], которые пригласят в отдел милиции и составят административный протокол», — пояснил в комментарии агентству замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа.

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По его словам, в других местах в случае правонарушения любой человек может позвонить по телефону 02 и сообщить правоохранителям.

«К примеру, в ресторан зашел человек в плавках. Сотрудник милиции приедет, отреагирует в соответствии с законом», — подчеркнул он.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях парламент Абхазии внес 8 июня. Согласно правилам, появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах в купальниках или обнаженном виде влечет штраф.

Под обнаженным видом понимают полное отсутствие одежды на теле либо отсутствие одежды на торсе.