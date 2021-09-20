Визит президента Узбекистана в Россию ожидают в 2021 году

Замглавы внешнеполитического ведомства России Андрей Руденко рассказал, когда ожидается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы готовимся к государственному визиту президента Узбекистана, который, как мы надеемся, состоится в этом году», — цитирует Руденко RT.

Он добавил, что в ходе визита Мирзиеева будет подписан очень серьезный пакет документов, в частности в оборонной сфере и в области торгово-экономического взаимодействия.