Общество 18 ноября 2023, 12:14 «Вижу правильные ориентиры». Детский омбудсмен — об отказе крымских частных клиник от проведения абортов Омбудсмен Львова-Белова: в отказе частных клиник от абортов есть смысл Freepik

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Отказ крымских частных клиник от проведения абортов демонстрирует выбор «правильных ориентиров». На это указала детский омбудсмен Мария Львова-Белова в беседе с ТАСС.

Она отметила, что частные клиники нередко делают аборт быстро, без «времени тишины» и работ психолога, и несостоявшаяся мать спокойно продолжает жить дальше, даже не осознав, что произошло. По мнению уполномоченного при президенте по правам ребенка, женщине должны оказать всестороннюю психологическую и материальную поддержку и «помощь в самоопределении», доносить до нее, что аборт имеет негативные последствия, ответственность за которые будет лежать на ней.

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Львова-Белова прокомментировала широко освещавшееся в начале ноября решение частных клиник Крыма оказаться проводить аборты. В Минздраве республики пояснили, что такие операции будут делать только в госклиниках.

«Я вижу определенные правильные ориентиры в этом. <…> Вывод из частных клиник позволит дать региональную поддержку маме, дать возможность переждать „время тишины“, и, самое главное, поработать с психологами», — подчеркнула омбудсмен.

Она отметила, что меры не должны быть ограничительными — важно именно поддержать беременную и помочь ей принять обдуманное решение, рассказать о мерах соцподдержки, которые ей окажут в случае, если она решится рожать.