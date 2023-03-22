Общество 22 марта 2023, 16:45 Визажисты посоветовали средства, чтобы визуально увеличить глаза

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С помощью макияжа можно подчеркнуть достоинства и даже улучшить то, что дано от природы, например, визуально сделать глаза больше. Об этом сообщил «Новый очаг».

Чтобы добиться этого эффекта, визажисты советуют использовать консилер. Его следует применять на коже вокруг глаз. Как добавило ИА Nation News, не стоит подводить нижнее веко, это, напротив, может сделать глаза меньше.

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Также советуют пополнить косметичку дымчатой подводкой и хайлайтером. Наконец, глаза можно подчеркнуть хорошо прорисованными стрелками на верхнем веке.

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