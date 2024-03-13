Общество 13 марта 2024, 16:33 Визажист Волкова посоветовала подбирать палитру косметики по личному цветотипу

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Правильный выбор палитры косметики способен подчеркнуть природную красоту женщины. В этом вопросе поможет цветотипирование, рассказала визажист Виталия Волкова в беседе с «ТСН24».

Речь идет об универсальной системе классификации внешности. В нее входят такие группы, как весна, лето, осень и зима, пояснила эксперт.

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К цветотипу «лето» относятся больше половины россиянок. Гамма определяется исходя из подтона кожи. Так, если он теплый, стоит обратить внимание на бежевый, песочный, персиковый, коралловый и коричневый оттенки, посоветовала Волкова.