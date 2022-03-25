Визажист Волгина рассказала, какие помады будут в тренде в нынешнем сезоне

Стилист и визажист Мария Волгина рассказала, что после отмены масочного режима в России вновь возрастет спрос на пользование помадами. Какие оттенки будут наиболее популярны в нынешнем сезоне, она сообщила в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Маски отменили, поэтому станут больше и чаще уделять внимание губам. В тренде все, что приближено к натуральности. Это ягодные, вишневые, малиновые оттенки. Также эффект зацелованных губ будет в моде весной и летом. Для повседневной жизни достаточно просто оттенить губы, чтобы придать им пухлости, объема», — процитировал «ФедералПресс» слова стилиста.

Волгина добавила, что во время пандемии коронавируса многие женщины отказались от помад и блесков для губ в связи с постоянным ношением масок, однако сейчас этот предмет визажа возвращается в повседневную жизнь.

Стилист напомнила о набравших в последнее время популярность тинтах. Их, по ее словам, можно использовать не только в качестве румян, но и наносить на губы и глаза. Также не стоит забывать и о карандашах для губ, ведь они более стойкие, чем помады.