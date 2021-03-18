Визажист сделал праздничный макияж ветерану ВОВ

Профессиональный визажист-стилист сделал макияж ветерану Марии Копыловой. Такой подарок на 8 Марта организовали для пенсионерки активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН.

Стилист придумал для Копыловой новый образ: сделал прическу и нанес свежий макияж. После визита волонтеров ветеран вместе со своей подругой ушла в театр.

Участники общественного движения постоянно навещают ветерана Великой Отечественной войны в последние несколько лет. Они решают разные бытовые вопросы и просто общаются.

Мария Копылова удостоена медали «За оборону Ленинграда». Женщина утратила награду во времена ВОВ. Петербурженка 30 лет пыталась восстановить медаль. В 2020 году пенсионерка обратилась на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, после чего вопрос удалось решить.

Медаль «За оборону Ленинграда» — одна из первых государственных наград Великой Отечественной войны. Ее вручали защитникам города. Почти 1,5 миллиона мирных жителей и военных получили эту награду за проявленный героизм.