Визажист рассказала, какой макияж можно сделать на Новый год

Визажист, преподаватель по макияжу Юлия Васина рассказала, какой макияж можно сделать девушкам на новогоднюю ночь. По словам эксперта, в год тигра отлично подойдут классические цвета, которые используются для макияжа «смоки айс». Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Наступающий 2022 год вступит в свои права как год водного тигра. Поэтому для праздничного макияжа подойдут базовые коричневые, черные и серые цвета, которые можно разбавить золотыми, серебряными и цветными тенями», — отметила Васина.

Визажиста добавила, что к праздничному макияжу можно смело добавлять накладные реснички, блестки, а также коричневые либо цветные стрелки. При этом карандаш для бровей и румяна следует наносить максимально деликатно.

«А вот брови сделайте максимально натуральными, скулы подчеркните нежными розовыми или персиковыми тонами. Беспроигрышный вариант на праздник — красная помада на губах. Если хотите подчеркнуть глаза, то лучший вариант — смоки айс. Не бойтесь выделиться и создать себе праздничное настроение», — заключила Васина.