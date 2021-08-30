Визажист рассказал, как скрыть покраснения кожи

В холодное время года обладательницы тонкой и чувствительной кожи сталкиваются с покраснениями, шелушениями и неровностями. Часто проблема усугубляется с возрастом. Визажист Maybelline NY в России Юрий Столяров рассказал «ФедералПресс», как замаскировать несовершенства.

Для более естественного эффекта лучше попробовать справиться легким продуктом, а если его недостаточно, использовать плотный тональный крем локально.

«Тонировать покраснения можно полупрозрачным ВВ кремом, например, а если недостаточно плотности, добавить локально похлопывающими движениями более плотный тональный крем», — сказал Столяров.

Он напомнил, что оттенок тонального средства важно подбирать в один тон с кожей, чтобы не было резких переходов. А при комбинировании продуктов разной плотности их лучше смешать, чтобы избежать пятен. Имеет значение и техника нанесения.

«Наносите этот тональный крем влажным бьютиблендером похлопывающими движениями», — посоветовал специалист.