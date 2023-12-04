Общество 04 декабря 2023, 12:08 Визажист Мубо: сияющий макияж отлично подойдет для новогодней вечеринки

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Сияющий макияж, или Glow makeup, считается трендом этого сезона. Он станет отличным вариантом для новогодней ночи, сообщила визажист Амина Мубо сайту Woman.ru

По словам эксперта, чтобы добиться нужного эффекта, потребуется хорошее увлажнение, ровный тон и идеально чистая кожа, поскольку легкие текстуры не смогут перекрыть неровности рельефа. Главным элементом в таком макияже становится хайлайтер.

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Кроме того, для новогодней вечеринки подойдут макияж с красной помадой, футуристический макияж со стрелками и нюдовый макияж, сообщилоUtro.ru.