Бьюти-блогер Полина Мечковская рассказала, о чем говорит форма бровей женщины | 360°

Общество 19 октября 2022, 12:16 Бьюти-блогер Полина Мечковская рассказала, о чем говорит форма бровей женщины Визажист Мечковская: тонкие брови говорят об истеричности, а бледные о мягком характере freepik

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Брови женщины, их оформление и внешний вид могут многое рассказать о характере их обладательницы, считает визажист и бьюти-блогер Полина Мечковская. Об этом она рассказала РИА ФАН.

Очень редкие и очень светлые брови говорят о мягком характере, такие женщины обычно — романтичные натуры, который ищут для себя сильного волевого мужчину, считает Мечковская. Яркие брови-ниточки, которые сейчас снова входят в моду, говорят о развитой сексуальности и игривости женщины, но также и о некоторой истеричности характера.

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«Эта женщина будет склонна к легким скандалам на бессмысленной почве», — считает визажист.

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Женщины с широкими, густыми бровями обычно обладают дружелюбным нравом, легко вливаются в компании и сходятся с людьми.

Кроме того, по мнению визажиста, форма бровей может говорить о характере женщины.

«Чем более ровные брови на лице, брови без ярких изгибов, без ярко выраженного начала или конца, тем более гармоничная личность. Неровная бровь говорит, что человек более склонен поддаваться эмоциям, истерить», — сказала бьюти-блогер.