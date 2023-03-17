Общество 17 марта 2023, 13:26 Визажист Марина Бобко рассказала, какие цвета помады в тренде в 2023 году

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В этом году в моду возвращаются четкий контур и темные оттенки помады. Об этом «А теперь внимание!» рассказала визажист и стилист Марина Бобко.

По ее словам, в этом году важно не забывать про карандаш для губ. А также, как добавила Teleprogramma.pro, стоит пополнить косметичку коричневыми помадами и блесками.

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«На середину губ можно нанести блеск или бежевую/нюдовую помаду. В моде остается красный, эффект зацелованных губ, а также просто глянцевые губы с блеском», — рассказала Марина Бобко.

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