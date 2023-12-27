Общество 27 декабря 2023, 16:57 Визажист Дорожкина посоветовала сделать макияж с сияющими глазами на Новый год

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Для главной ночи года лучше всего отдать предпочтение макияжу с сияющими глазами. Об этом сообщила визажист Диана Дорожкина сайту «МК в Питере».

По словам эксперта, это может быть спаркл, глиттер или блестящая подводка. Любителям классики лучше выбрать стрелки и красные губы. Также идеально подойдет макияж в стиле old money — дорогой нюд с сияющей кожей и аккуратно подчеркнутыми глазами.

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При этом Дорожкина посоветовала отказаться от использования слишком ярких помад и остановиться на акценте на глаза.