27 декабря 2023, 16:57
Визажист Дорожкина посоветовала сделать макияж с сияющими глазами на Новый год
Для главной ночи года лучше всего отдать предпочтение макияжу с сияющими глазами. Об этом сообщила визажист Диана Дорожкина сайту «МК в Питере».
По словам эксперта, это может быть спаркл, глиттер или блестящая подводка. Любителям классики лучше выбрать стрелки и красные губы. Также идеально подойдет макияж в стиле old money — дорогой нюд с сияющей кожей и аккуратно подчеркнутыми глазами.
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При этом Дорожкина посоветовала отказаться от использования слишком ярких помад и остановиться на акценте на глаза.
Красота
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