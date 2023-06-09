Общество 09 июня 2023, 16:07 Визажист Астер рассказала, что за полчаса до выпускного можно успеть сделать красивый хвост

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На выпускном вечере школьницы соревнуются не только в красоте платьев, но и в красоте макияжа и прически. Последнюю можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста. Об этом News.ru рассказала визажист Александра Астер.

Она посоветовала присмотреться к разным видам хвоста. Прическа с собранными волосами откроет лицо и сделает образ более стильным.

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«Конский хвост: расчеши волосы, собери в высокий хвост, выдели прядь волос, намотай на резинку и зафиксируй невидимкой. Низкий хвост: утюжком сделай на кончиках волос крупные локоны, собери низкий хвост, зачесывая выбивающиеся волосы, скрепи хвост красивой резинкой с бантом», — рассказала Александра Астер.

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