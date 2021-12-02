Визажист Армстронг дала советы по эффектному макияжу

Визажист Лиза Армстронг дала советы по макияжу, чтобы эффектно выглядеть на праздниках. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Перед нанесением косметики следует очистить и увлажнить кожу. Затем можно использовать патчи, чтобы снять отеки с нижних век и осветлить кожу под глазами. Затем можно начинать красить глаза.

Под тени лучше использовать основу, чтобы они хорошо легли и дольше держались. Тени лучше выбирать близкого к коже цвета. Также можно использовать более темные во внешних уголках глаза и вдоль линии ресниц.

Тушь нужно наносить зигзагообразными движениями. Если вы хотите использовать накладные ресницы, лучше выбрать пучки, так как они не утяжеляют веко.

Не стоит забывать и о бровях. Нужно расчесать волоски и аккуратно закрасить карандашом пустоты.

На лицо следует нанести основу под макияж. Потом нужно использовать консилер. Лучше всего подойдут легкие кремовые текстуры с светоотражающими частицами. Закрепить тон нужно легкой пудрой при помощи кисти.

После нужно сделать скульптурирование лица при помощи бронзера. Можно добавить румянами объем щекам. Красная помада отлично завершит такой образ.