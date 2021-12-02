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    02 декабря 2021, 17:30

    Визажист Армстронг дала советы по эффектному макияжу

    Дарья Морозова

    Визажист Лиза Армстронг дала советы по макияжу, чтобы эффектно выглядеть на праздниках. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

    Визажист Армстронг дала советы по эффектному макияжу

    Перед нанесением косметики следует очистить и увлажнить кожу. Затем можно использовать патчи, чтобы снять отеки с нижних век и осветлить кожу под глазами. Затем можно начинать красить глаза.

    Под тени лучше использовать основу, чтобы они хорошо легли и дольше держались. Тени лучше выбирать близкого к коже цвета. Также можно использовать более темные во внешних уголках глаза и вдоль линии ресниц.

    Тушь нужно наносить зигзагообразными движениями. Если вы хотите использовать накладные ресницы, лучше выбрать пучки, так как они не утяжеляют веко.

    Не стоит забывать и о бровях. Нужно расчесать волоски и аккуратно закрасить карандашом пустоты.

    На лицо следует нанести основу под макияж. Потом нужно использовать консилер. Лучше всего подойдут легкие кремовые текстуры с светоотражающими частицами. Закрепить тон нужно легкой пудрой при помощи кисти.

    После нужно сделать скульптурирование лица при помощи бронзера. Можно добавить румянами объем щекам. Красная помада отлично завершит такой образ.