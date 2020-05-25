Захарова назвала «вбросом» слухи о введении выездных виз для россиян

Слухи в Сети о введении для граждан России системы выездных виз не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Ни о каких законодательных ограничениях, связанных с введением выездных виз, — о чем было очень много фейков, слухов, вбросов — речи не идет. Об этом сделал специальное заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров», — отметила Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По ее словам, она не очень понимает, зачем эта тема столь активно «качается», причем намеренно. Представитель внешнеполитического ведомства предположила, что это делается для того, чтобы «вызвать у людей какое-то ощущение паники, нестабильности».

Захарова посоветовала россиянам не верить неподтвержденной официальными лицами информации.

Ранее 15 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о том, что нет никакой необходимости вводить выездные визы для россиян после окончания вспышки COVID-19.