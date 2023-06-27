Общество 27 июня 2023, 17:54 Вице-спикер Мосгордумы рассказал о результатах поддержки творческого бизнеса Вице-спикер Мосгордумы Орлов отметил видимые результаты мер поддержки творческого бизнеса АГН «Москва»

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Вице-спикер МГД Степан Орлов отметил видимые результаты мер поддержки творческого бизнеса Москвы в беседе с журналистами АГН «Москва».

По словам депутата, общий доход в творческих отраслях Москвы за два года вырос на пятую часть и достиг четырех триллионов рублей. Он отметил, что это направление экономики не только выпускает продукцию, но формирует подлинную уникальность.

Сегодня к творческим индустриям относятся отрасли, где в Москве заняты около миллиона человек. Это очень серьезная сила — горожане, работающие в индустрии развлечений, в дизайне, архитектуре, моде. Степан Орлов Вице-спикер Мосгордумы

Парламентарий отметил важность творческой составляющей для привлечения туристов и посетителей. По словам Орлова, интересный дизайн и архитектура будут стимулировать людей тратить деньги на кафе, рестораны, билеты и сувениры.

Агентство креативных индустрий начало работать в столице в 2020 году. С его помощью художники, артисты, музыканты, дизайнеры получили шанс найти своего зрителя. Для этого город организовывал большие профильные площадки, в числе которых — Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, выставочное пространство Created in Moscow на Российской креативной неделе, ярмарка искусства «АРТ Москва» и многие другие проекты.

Ранее в Москве продлили прием заявок на получение грантов на патентование.