Вице-спикер Госдумы выступил за ужесточение правил продажи пиротехники
Руководитель фракции «Единая Россия» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов призвал ужесточить правила торговли фейерверками и петардами. По его словам, многие пострадали от пиротехники в новогодние праздники. Об этом сообщила «Политика сегодня».
«И никто никакой ответственности за эти происшествия не несет. Потому что запрета на продажу несовершеннолетним этих минифейерверков и петард попросту в законодательстве нет. Только в одном нормативном правовом акте говорится, что нельзя продавать лицам моложе 16 лет, однако никаких санкций нет», — отметил политик.
Неверов также напомнил, что продавцы табачной продукции несовершеннолетним несут административную ответственность. А наказание за незаконную продажу алкоголя прописано в Уголовном кодексе.
Вице-спикер обратил внимание и на то, что качество пиротехники оставляет желать лучшего. Часто травмы появляются из-за использования контрафактной продукции.