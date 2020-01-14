Вице-спикер Госдумы выступил за ужесточение правил продажи пиротехники

«И никто никакой ответственности за эти происшествия не несет. Потому что запрета на продажу несовершеннолетним этих минифейерверков и петард попросту в законодательстве нет. Только в одном нормативном правовом акте говорится, что нельзя продавать лицам моложе 16 лет, однако никаких санкций нет», — отметил политик.

Неверов также напомнил, что продавцы табачной продукции несовершеннолетним несут административную ответственность. А наказание за незаконную продажу алкоголя прописано в Уголовном кодексе.

Вице-спикер обратил внимание и на то, что качество пиротехники оставляет желать лучшего. Часто травмы появляются из-за использования контрафактной продукции.