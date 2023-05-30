Общество 30 мая 2023, 15:02 Вице-спикер Госдумы Чернышев предложил создать Фонд защиты обучающихся для онлайн-курсов

Читать 360tv в

Запрещать онлайн-образование не нужно, но стоит начать регулировать эту сферу и защищать интересы обучающихся. Об этом НСН рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он отметил, что сейчас Госдума рассматривает поправки в «Закон об образовании». Например, организаторов курсов хотят обязать предоставлять полную программу курса, а также гарантировать результат или заранее предупреждать, что никаких гарантий не будет. Кроме того, нужно защитить интересы обучающихся.

Реклама

«И предлагаю создать структуру наподобие Фонда защиты вкладчиков — Фонд защиты обучающихся. Он будет формироваться из отчислений участников рынка», — отметил Борис Чернышов.

Если человека не устроит качество образования, а организатор обучающего курса откажется возмещать оплату, то компенсация будет из этого фонда, соответственно, пояснил он.

Авторы: