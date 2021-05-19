Вице-спикер Госдумы призвал прекратить «насилие над детьми» в формате ЕГЭ

Единый государственный экзамен сочли неэффективной системой оценки полученных школьниками знаний. В Госдуме заявили, что подобная форма проверки схожа с «насилием над детьми».

Вице-спикер ГД РФ Петр Толстой прокомментировал результаты опроса, в котором почти 70% россиян высказались за отмену ЕГЭ. Свое мнение он привел в Telegram.

«ЕГЭ — неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки», — заявил парламентарий.

Экзамен он охарактеризовал как «необдуманную и тупую кальку с западных стандартов образования».

«Кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования», — заключил вице-спикер Госдумы.

Он призвал страну пересмотреть подходы к образованию раз и навсегда», «перестав выпускать из школ недоучек».

За отмену ЕГЭ высказались 68% респондентов, которые участвовали в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Те, кто воспринимают экзамен положительно, аргументируют выбор минимизацией коррупции при поступлении в вузы.