Общество 07 декабря 2023, 16:46 Вице-президент Союзлегпрома Ульянов: российские производители смогли заменить продукцию Adidas лишь наполовину

Читать 360tv в

Вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в беседе с ИА НСН сообщил, что продукция ушедшей из России компании Adidas по-прежнему востребована среди граждан, однако отечественные производители смогли заменить ее лишь наполовину.

«Оригинальная продукция этого бренда традиционно основывается на высококачественных компонентах, составляющих готовую продукцию. Многие из этих компонентов в России либо не производятся вовсе, либо производятся пока в недостаточном объеме», — пояснил эксперт.

Реклама

По его словам, импорт качественных компонентов осложнен дорожающей логистикой и западными санкциями.

Ранее стало известно, что Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP.