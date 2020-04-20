Вице-президент союза туриндустрии: среди клиентов Турции в мае россиян не будет

«Нас должно волновать, когда Россия откроется, думаю, что конец мая и начало июня — это слишком оптимистичный прогноз. Для внутренних направлений в РФ вторая половина июня, июль — это вполне возможные сроки», — предположил собеседник информагентства.

Он обратил внимание на то, что Россия с опозданием входит в пик эпидемии коронавируса, нежели ряд других стран. Поэтому маловероятно, что в конце мая границы РФ будут открыты и российские туристы смогут отправиться на турецкие курорты.