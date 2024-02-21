21 февраля 2024, 19:11
Вице-президент РСТ Барзыкин: заселение в отели по военному билету и правам упростит процедуру
В Минэкономразвития РФ предложили разрешить въезд в отели по военному билету и водительскому удостоверению. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» идею прокомментировал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
По его словам, соответствующий законопроект упростит заселение туристов, а также позволит военнослужащим в полном объеме использовать услуги гостиниц.
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Эксперт напомнил, что никаких трудностей в проверке личности с помощью военного билета сейчас нет. Однако процедуру стоит усовершенствовать для применения автомобильных прав.
Военные
Минэкономразвития РФ
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