Общество 14 августа 2023, 16:45 Вице-президент РСТ Барзыкин: регионы должны самостоятельно определять ставку курортного сбора

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В Российском союзе туриндустрии добились того, чтобы регионы сами определяли ставку курортного сбора, от нуля до 100 рублей. Об этом RT сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить изменения в законодательство, которые предоставят российским регионам право на ввод курортного сбора.

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Барзыкин напомнил, что сейчас в эксперименте участвуют Крым, Краснодарский край, Алтайский край, Ставропольский край. В 2024 году к ним присоединятся Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус».

Каждый регион должен сам решать, куда направить средства. Как правило, они пойдут на благоустройство, заключил вице-президент РСТ.