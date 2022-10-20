Вице-президент РСТ Барзыкин оценил решение упразднить Ростуризм | 360°

Общество 20 октября 2022, 12:41 Вице-президент РСТ Барзыкин оценил решение упразднить Ростуризм

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил решение Владимира Путина упразднить Ростуризм. По словам эксперта, ведомство за время своей деятельности добилась немалого, написал RT.

Он напомнил, что Ростуризм реализовал программу поддержки потребителей, в том числе программу туристического кэшбэка. При этом Барзыкин добавил, что все функции Ростуризма будут перераспределены Минэкономразвития.

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«Нужно сказать, что потенциал в Минэкономразвития для обеспечения реализации этих программ несоизмеримо выше», — сказал он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о б упразднении Ростуризма и передачи функций Минэкономразвития.