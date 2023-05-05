Общество 05 мая 2023, 19:16 Вице-президент РСТ Барзыкин: незаконная работа станет причиной для депортации с Бали

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Россиян могут депортировать с острова Бали из-за нарушений правил вождения и незаконной работы. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе сLenta.ru.

По словам эксперта, подобные меры в равнозначной степени касаются как россиян, так и туристов из других стран. Барзыкин отметил, что никаких проблем не возникнет при соблюдении правил островного государства.

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Как сообщил сайт kp.ru, санкции, которые могут предъявить за их нарушение, в других странах значительно суровее.