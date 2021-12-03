Вице-президент Российского союза туриндустрии Горин оценил отмену проверки QR-кодов перед покупкой авиабилетов

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с Lenta.ru оценил отмену проверки QR-кодов перед покупкой авиабилетов. По информации СМИ, коды будут требовать непосредственно перед посадкой на рейс.

Горин сообщил, что именно такой порядок ранее предлагали в РСТ. Это даст возможность людям покупать авиабилеты и уже после этого проходить первую или повторную вакцинацию.

«Это очень важное решение, которое дает возможность покупать заранее билеты, так как у многих сейчас стоит вопрос о ревакцинации и получении новых QR-кодов», — отметил он.